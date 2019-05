Brasil tem melhor registro de geração de empregos em seis anos, no Ceará foram 2,1 mil novos empregos

O Brasil registrou a criação de 129.601 vagas formais de emprego em abril. Este é o melhor resultado para mês desde 2013, quando foram abertos 196.913 postos. O Ceará tem o terceiro mês seguido com geração de emprego, ao todo o estado criou 2.153 empregos com carteira assinada. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado pelo Ministério da Economia,

De acordo com o levantamento, se comparado com abril de 2018, o estado registrou uma queda de 30,5% na quantidades de vagas de emprego criadas. Apesar da redução de um ano para o outro, na passagem de março para abril o saldo cresceu 0,19%. No acumulado do primeiro quadrimestre, o Ceará perdeu 5.624 vagas.

Em abril deste ano, a construção civil foi o segmento que mais perdeu postos de trabalho formais em abril: com a admissão de 3.012 colaboradores e a demissão de outros 3.522. No sentido contrário, o setor de serviços fechou o mês com saldo positivo que alcançou, tendo contratado 13.922 e demitido 12.121 trabalhadores.