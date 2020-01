Brasil terá Regulamentação Oficial para operar apostas esportivas em março

Segundo a Lei 13.756, aprovada em dezembro de 2018, está liberado a partir de março de 2020, a modalidade de loteria esportiva com cota fixa, onde o apostador já sabe quanto irá ganhar antes mesmo de realizar o jogo. Esta modalidade já ocorre de maneira online, onde as casas de apostas são taxadas nos países onde estão presentes fisicamente, restando ao Brasil apenas o pagamento do Imposto de Renda sobre os lucros dos apostadores.

Com a nova lei essas casas podem operar não só online, mas também fisicamente. Elas podem abrir locais físicos onde é possível efetuar as apostas esportivas, tal fator gera mais empregos e aquece a economia local. Além destas possibilidades, os estabelecimentos físicos também funcionam como um atrativo turístico, algo que pode ser oferecido a quem vem de fora do Brasil, para criar uma receita também de capital externo.

Outra vantagem, para a união, é a cobrança de uma taxa de 35% dos lucros destes operadores, valor que terá um repasse social. Por mais que muitos vejam este impostos como um empecilho para atrair as empresas operadoras de apostas, este valor é compatível ao apresentado em países que regularizam esta modalidade, como a Grécia, e até mesmo inferior a outros centros turísticos, como Portugal, que cobra uma taxa de 65% dos lucros das empresas operadoras.

Com a nova regulamentação, diversas empresas internacionais devem operar no Brasil com sede física. A Sportingbet é a maior operadora do Brasil em apostas online e agora deve operar fisicamente, como já faz em outros países. Além dela, várias outras empresas do ramo devem migrar para os estabelecimentos físicos e gerar ainda mais lucros para o cofre público, uma vez que as tributações se aplicarão ao estabelecimento em si.

Com as possibilidades de exercer as suas atividades de outra forma, o mercado de apostas esportivas ganha uma liquidez maior, algo que deve aumentar os ganhos de quem faz um bom uso da plataforma e atua profissionalmente no ramo das apostas esportivas, os chamados trades e punters esportivos.

Criação de novos nichos de mercado

Muitas pessoas já fazem uso das casas de apostas esportivas apenas de maneira online, criando assim uma nova profissão, os trades e punters esportivos, que fazem dinheiro através de avaliações e uma série de cálculos para extrair valor desse mercado.

Basicamente, esta atividade funciona como os investimentos em bolsa de valores ou fundos, onde, após avaliar o prognóstico do mercado, no caso um evento esportivo, é tomada a decisão de realizar um investimento para lucrar caso esta previsão se confirme.

Muitas pessoas conseguem fazer desta atividade a sua renda principal, enquanto alguns operam no mercado de apostas esportivas apenas para complementar os seus ganhos e criar assim uma fonte de renda extra, que além de lucrativa pode ser extremamente recreativa.

Não é difícil encontrar material sobre trades e punters esportivos nas mais diversas plataformas online, seja com aulas gratuitas no Youtube, como o canal Full Trade, ou até mesmo conteúdo de estudos pagos com tutoriais e grupos de dicas de apostas.

Agora, seja de maneira recreativa ou profissional, a modalidade de apostas esportivas de forma física está regulamentada no Brasil, e deve gerar uma receita maior para a união, além de abrir uma série de possibilidades, seja com na criação de novas vagas de empregos ou atrativos turísticos.