Brasileirão 2020: Ceará se mantém na 1° divisão; Fortaleza é Sul-Americana

Fim de mais uma edição do Brasileirão! Os clubes cearenses, em suas respectivas situações, conseguiram alcançar seus objetivos e seguem na elite do futebol brasileiro para 2020.

Comandado pelo técnico Rogério Ceni, o Fortaleza garantiu sua vaga na Sul-Americana, primeira competição internacional do clube cearense e chegou a última rodada buscando apenas uma vitória para terminar sua participação na Série A com festa diante de sua torcida.

O tricolor cearense venceu o tricolor baiano por 2 a 1 com gols de Osvaldo e Tinga. Artur descontou para o Bahia. O Fortaleza finaliza sua participação na primeira divisão com 53 pontos, melhor participação de um time cearense na era dos pontos corridos.

Por outro lado, o Ceará chegou na última rodada correndo risco de cair para a segunda divisão e buscando apenas um empate diante do Botafogo para assegurar sua permanência entre os 20 melhores clubes do país. O alvinegro começou perdendo por 1 a 0 para o elenco carioca, mas conseguiu empatar com gol de pênalti do meia Tiago Galhardo.

A equipe dirigida pelo técnico Argelu Fucks termina a competição em 16° lugar com 39 pontos, respira aliviado por permanecer na elite do futebol nacional e agora inicia sua preparação para 2020.