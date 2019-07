Brasileirão: Ceará enfrenta o Internacional neste sábado em mais uma rodada do campeonato

O time do Ceará vai para a partida deste sábado (27) confiante. O Vovó venceu o Palmeiras na rodada anterior, por 2 a 0, no Castelão e hoje busca mais uma vitória, desta vez, contra o Internacional. A partida começa às 19h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Com 14 pontos em 11 rodadas e na zona intermediária da tabela, o Ceará vencendo pode se consolidar na zona de classificação da Copa Sul-Americana, ou até chegar ao G-6, zona da Libertadores, em 6º lugar, caso os resultados paralelos da rodada ajudem. Uma vitória faria o Vovô ultrapassar o próprio Inter, que tem 17 pontos.

Para o treinador do Ceará, Enderson Moreira, os atletas já começaram a captar sua metodologia de jogo e espera que o nível se mantenha contra o Internacional.

Me apoio muito na organização da equipe, de cada atleta saber o que e como fazer sua função. Temos que valorizar muito o conjunto, a ideia de jogo, a organização tática. Temos espaço para crescer. Percebi que estão começando a pegar as ideias. Tem muita coisa que eles ainda precisam entender. Eles estão caminhando bem. Percebo uma evolução diária. Espero que, contra o Inter, um adversário extremamente difícil, consigamos manter o nível, afirmou.

Do outro lado…

O Internacional vem preparado para partida e deve atuar recheado de reservas contra o Vovô. Isso porque o time gaúcho está desgastado após jogo no Uruguai, pela Libertadores, quando venceu o Nacional, por 1 a 0.

Contra o Internacional, o Ceará quer manter os bons resultados após a realização da Copa América, já que empatou com o Fluminense, no Maracanã, em 1 a 1, e venceu o Palmeiras, na Arena Castelão, por 2 a 0.