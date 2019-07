Brasileirão: Ceará perde de 1 a 0 para o Internacional em Porto Alegre

O time do Ceará foi confiante para o jogo deste sábado (27), mas acabou perdendo por 1 a 0 para o Internacional. A partida, que abre a décima segunda rodada do campeonato, aconteceu em Porto Alegre, no Beira-Rio.

O placar quase foi pior para o time do Ceará. O Vovó levou outro gol do Internacional nos acréscimos do segundo tempo mas o gol foi anulado pelo VAR.

Com o resultado o Ceara se mantém na 13ª colocação com 14 pontos. Se o Fortaleza vencer amanhã, o time do Vozão pode perder uma posição.

O próximo jogo do Ceará é no próximo sábado (03), contra o Fortaleza, na Arena Castelão.