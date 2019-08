Brasileirão: Ceará perde para o São Paulo e cai uma posição na tabela do campeonato

Na tarde deste domingo (18), o Ceará enfrentou o São Paulo na 15º rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida foi no Morumbi e o jogador Daniel Alves estreou no time tricolor trazendo bons resultados. Com o estádio lotado, o capitão da seleção brasileira marcou 1 a 0 sobre o Ceará ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o São Paulo comemora e ocupa a quinta colocação, com 27 pontos. O Santos lidera com 32. Já o Ceará, interrompe a série de duas vitórias consecutivas na competição. O Vozão permanece com 20 pontos, em posição intermediária.