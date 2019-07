Brasileirão: Fortaleza e Corinthias se enfrentam hoje na Arena Castelão

O time cearense vai com boas expectativas, já que está há três jogos sem derrotas. Após o empate com o Atlético-MG, o time vem confiante para o duelo em casa. É a primeira vez que Rogério Ceni enfrenta o Corinthians como treinador do Fortaleza. A partida marca também o reencontro do técnico com Gustagol. O Tricolor está na 14ª posição e tem 14 pontos.