Brasileirão: Fortaleza perde em casa para o Internacional

Na tarde deste sábado (17), o Fortaleza enfrentou o Internacional na Arena Castelão pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Com início conturbado, devido aparecimento de abelhas no estádio, o time cearense perdeu em casa para o Internacional, que agora ocupa a sexta posição da tabela.

O único gol veio do time colorado, com o jogador Wellington Silva, que aproveitou o rebote em chute de Guilherme Parede. Foi a primeira vitória fora de casa do time de Odair Hellmann, que escalou uma equipe completamente reserva.

Na estreia do técnico Zé Ricardo, o Tricolor do Pici dominou o primeiro tempo, mas não converteu as chances em gol.