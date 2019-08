Bruna Marquezine surge deslumbrante no Festival de Cinema de Gramado

A atriz Bruna Marquezine brilhou no tapete vermelho do Festival de Cinema de Gramado, que aconteceu na noite dessa segunda-feira (19). Com um look que, apesar de ser todo preto, não era nada básico, a atriz se destacou e atraiu todos os fashes para si.

Marquezine investiu em um vestido longo com uma capa brilhante e salto alto. Em nova fase da carreira, Bruna esteve no evento para o lançamento do filme ‘Vou Nadar Até Você’, no qual ela vive sua primeira protagonista nas telonas.

Confira as fotos do look da atriz na galeria abaixo:

(*)com informação do Jornal O Dia