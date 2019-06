Bugueiros bloqueiam acesso à praia Jericoacoara em protesto contra proibição dos veículos

Desde a manhã deste sábado (1°), proprietários de bugs da região do Litoral-Oeste do Ceará estão impedindo o acesso à praia de Jericoacoara. A ação ocorre em protesto contra a decisão do prefeito do município de vetar o tráfego dos veículos dentro do Parque Nacional da cidade.

O protesto iniciou por volta das 5h30 e reuniu bugueiros das cidades de Camocim, Cruz, Acaraú, Granja, Bela Cruz e Barroquinha. Os manifestantes fixaram na areia estacas de madeira amarradas com cordas, entretanto, algumas horas depois a polícia retirou as armações e então as pessoas promoveram um “cordão humano”, prosseguindo com o bloqueio.

O decreto assinado pelo prefeito Lindbergh Martins (SD), intitulado de “trânsito zero”, proíbe estacionamento de veículos particulares e de cidades vizinhas na vila de Jericoacoara e será implementada a partir do dia 10 de junho.

Pela manhã, cerca de 300 pessoas participaram do barramento, de acordo com a organização. O protesto que foi acompanhado pelas Polícias Militar e Rodoviária. Apenas ambulâncias, viaturas e turistas com voucher do aeroporto podem furar o bloqueio, que deve seguir até às 18 horas deste sábado.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirma que enviou uma equipe de policiais para o local que o tráfego deve estar normalizado em breve.