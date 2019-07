Buraco no Pirambu aumenta e Defesa Civil avalia condições de residências

A cratera aberta no cruzamento das ruas Santa Inês e Álvaro de Alencar, no bairro Pirambu, aumentou e a partir desta terça-feira (2), agentes da Defesa Civil do Município vistoriam as residências no entorno do buraco. O órgão ainda não sabe o número exato de casas a ser inspecionado com a nova dimensão da cratera.

De acordo com a Defesa Civil, a densidade populacional e a disposição das moradias dificultam a contabilização do número de afetados. A expectativa é de que um balanço da quantidade de prejudicados seja divulgado até esta quarta-feira (3).

Na primeira vistoria, quatro residências foram interditadas. Duas casas já estavam bloqueadas e foram demolidas e outras duas tiveram de ser desocupadas. A Defesa Civil dá até o fim do mês para essas duas famílias retiradas receberem a ajuda do Programa Aluguel Social.