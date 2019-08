Buracos comprometem tráfego na BR-020 em trecho que liga Cruzeta e Boa Viagem

Quem passa pela BR 020, no trecho entre o distrito de Cruzeta e o Município de Boa Viagem, na Região dos Inhamuns, observa que o asfalto que está sendo recuperado já se encontra com buracos. As obras foram realizadas após o fim do período de chuvas.

Em relato nesta quarta-feira (21), no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior + redes sociais), o correspondente Alverne Lacerda destaca os buracos que surgem na pista e o histórico de problema nesse trecho da BR.

O diretor do IFCE, em Tauá, que estava ouvindo o Jornal Alerta Geral no momento da participação do radialista Alverne Lacerde, encaminhou fotos para mostrar os problemas no asfalto recém-recuperado.

Alverne relatou, ainda, que espera que, nesse próximo sábado, o deputado Heitor Freire (PSL) que visitará a cidade de Tauá passe pela BR 020, nesse trecho entre Cruzeta e Boa Viagem, para conhecer a qualidade ruim do asfalto usado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT).

A produção do Jornal Alerta Geral e do Ceará Agora aguarda resposta do DNIT sobre os serviços realizados na BR 020.

Confira fotos do trecho que liga Cruzeta e Boa Viagem:

Confira todas as informações com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Alverne Lacerda: