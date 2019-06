Burocracia na emissão de licenças ameaça instalação de rede 5G no Brasil

O futuro está chegando? Para o Brasil parece que não. Nova rede de internet móvel que facilitaria o acesso entre as máquinas e tornaria viável muitos avanços, como carros autônomos, não tem data para chegar ao Brasil. A culpa é das prefeituras que demoram na emissão de licenças para instalação de mais antenas.

A preocupação quanto ao atraso também é compartilhada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o qual promete agir por meio de decreto para que o processo possa ser agilizado.

Algumas da novidades que o 5G vai permitir são: uma velocidade de conexão mais alta que no 4G, menor demora nas conexões, mais “conversa” entre as máquinas, além do avanço de novas tecnologias relacionadas a veículos e à mobilidade.

Maior problemática para que isto se torne realidade é a quantidade de antenas, atualmente são cerca de 94 mil antenas para atender as redes 2G e 4G, um número aquém do necessário, sendo que a quantidade viável de antenas para o 5G tem de ser cinco vezes maior que o 4G, caso contrário, haverá um sério problema de implementação plena do novo sistema.