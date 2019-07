Busca por informação atinge 1 milhão de consultas na plataforma Ceará Transparente

Os cearenses estão cada vez mais em busca de informações relacionados ao estado. A plataforma Ceará Transparente contabiliza 1.237.799 consultas realizadas ao longo do seu primeiro ano de atividades. Implantado em julho de 2018, o Ceará Transparente atingiu 733.382 consultas no primeiro semestre deste ano. O número representa 91,7% do total de acessos do ano inteiro de 2018, quando foram registradas 799.745 consultas.

Para o articulador da Coordenadoria da Transparência da Controladoria Geral do Estado, Benevides Lôbo, o crescimento chama atenção porque significa que o cidadão está mais participativo e a plataforma está correspondendo às expectativas da população.

A plataforma Ceará Transparente também registrou consultas internacionais de países como os Estados Unidos, Portugal, Hong Kong e Índia. Além disso, a ferramenta pode ser acessada a partir de dispositivos móveis. Cerca de 34% das consultas são realizadas via mobile ou tablet.