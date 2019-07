Cadastramento biométrico obrigatório começa amanhã em cinco municípios do interior do Ceará

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará começa a partir de amanhã (12), os procedimentos de biometria obrigatória nos municípios de Campos Sales, Assaré, Tarrafas, Antonina do Norte e Salitre. O vice-presidente e corregedor Regional Eleitoral, desembargador Inácio de Alencar, irá realizar audiências públicas nas sedes das Zonas Eleitorais, em Assaré, às 10h, e em Campos Sales, às 14h, para marcar o lançamento da campanha.

O prazo para os eleitores realizarem a revisão biométrica obrigatória vai até o dia 31 de outubro para os cinco municípios.

De acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral, o município de Assaré registra 78% dos eleitores com cadastro biométrico já realizado. Em Tarrafas, dos 7.584 eleitores, 81% também já estão biometrizados. Em Antonina do Note, 74% do eleitorado também já realizou a biometria. Já em Salitre, apenas 60% cadastraram as digitais. E em Campos Sales, 68% dos 20.701 eleitores foram atendidos.

Antes de procurar o atendimento, o eleitor pode agendar pelo telefone 148 ou através do site do TRE. Para realizar o atendimento, é necessário levar documento de identificação oficial e comprovante de residência recente, além do título de eleitor.