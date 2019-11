Cadastramento biométrico: eleitor pode regularizar título cancelado a partir da próxima quarta

De acordo com informações do TRE, mais de cinco milhões de eleitores estão com biometria no estado, o que representa 91,4% do eleitorado de 6.436.956 cidadãos. Todos os municípios cearenses concluíram o cadastramento biométrico.

O eleitor que tiver o título cancelado pode reverter a situação até de maio de 2020, e garantir o direito de votar nas eleições do próximo ano. Após essa data, o serviço do TRE se restringe à emissão de segunda via, portanto todas as outras regularizações ficam suspensas.