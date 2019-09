Cadastro ambiental de pequenos proprietários termina com números positivos

O município de Senador Sá alcançou 135,5% da meta estabelecida pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), no esforço de inscrever gratuitamente pequenos proprietários no Cadastro Ambiental Rural (CAR). Outros cinco municípios ficaram acima da meta: Caridade (126,7%), Baixio (126,0%), Fortim (120,4%), Umari (118,8%) e Canindé (115,0%). O relatório foi apresentado pela coordenação do CAR no Ceará, nesta quarta-feira (11), dois dias depois do fim do serviço.

O atendimento foi prestado durante 21 meses, nos primeiros 109 municípios do levantamento fundiário do Idace. O serviço foi prestado em 11 regiões, para proprietários ou posseiros da agricultura familiar com áreas de até quatro módulos fiscais. Ao todo, foram cadastradas 110.583 imóveis rurais, correspondendo a 66,4% dos 166.307 terrenos localizados nos municípios do programa. A região com melhor desempenho foi Iguatu, com oito municípios, que atingiu 89,0% da meta.

O programa teve o financiamento do Fundo Amazônia do BNDES. O resultado contribuiu para o Ceará passar à oitava posição no ranking do CAR por estado, independentemente da área do imóvel ou da atividade principal desenvolvida pelo dono.

CAR

Pequenos proprietários que deixaram de comparecer ao chamado da Semace devem procurar a prefeitura, os postos da Ematerce ou o sindicato dos trabalhadores rurais do município, onde há computadores conectados à internet e pessoal treinado pela autarquia para fazer o cadastro.

O recibo do CAR é exigido para contratar com o governo, nos programas de apoio à agricultura familiar. De acordo com a coordenação do CAR, quem já se cadastrou deve esperar as próximas fases de análise e de validação do cadastro. A meta é validar 270 mil cadastro, até 2022.

(*)com informações do Governo do Estado do Ceará