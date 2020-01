Cadastro de ambulantes para o Pré-Carnaval 2020 na Praia de Iracema começa nesta segunda-feira (13)

Ambulantes que desejem vender seu produtos e montar sua barraca para trabalhar no Pré-Carnaval de Fortaleza, na Praia de Iracema, devem comparecer à sede da Secretaria Regional II a partir da próxima segunda-feira, 13. O cadastro segue até o dia 17 de janeiro, segundo a Prefeitura de Fortaleza. Serão 400 vagas: 300 para itinerantes, 96 barracas de amplo sorteio e quatro para deficientes.

Para se cadastrar, os ambulantes precisam apresentar cópias da Carteira de Identidade (RG), do CPF e do comprovante de endereço, além da folha corrida e uma foto 3×4. Os já cadastrados em anos anteriores precisam somente de RG e CPF. Serão 100 barracas ofertadas a cada fim de semana do Pré-Carnaval.

Permissionários que já atuam no entorno da Praia não precisam se cadastrar, continuando suas programações cotidianas. Eles deverão, porém, portar seus respectivos termos de permissão no período carnavalesco para confirmar suas identidades.

Programação faz parte do Ciclo Carnavalesco 2020. O calendário oficial do Pré-Carnaval na Capital começa no dia 24 de janeiro e vai até 16 de fevereiro. Atrações ainda serão anunciadas pela Prefeitura.

Democratização

Em caso de excesso de número de inscrições, a Regional II realiza sorteios de vagas nos dias 20 e 21 de janeiro às 09h30min, na sede da Pasta. Os contemplados somente poderão trabalhar em um dos finais de semana do ciclo, tendo também um local específico para ficar.

Todos os inscritos tem até o dia 23 de janeiro para pagar o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) e apresentá-lo na Regional II. Só assim eles poderão ter a autorização para o comércio.