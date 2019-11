Cadastro de ambulantes para o Réveillon 2020 inicia na próxima segunda-feira

O cadastro dos ambulantes que desejam trabalhar no Réveillon 2020 inicia na próxima segunda-feira (02). A atividade prossegue até sexta-feira (06), de 9h às 11h30 e de 13h às 16h, na sede da Secretaria Regional II, no bairro Edson Queiroz.

Quem vai se cadastrar pela primeira vez como ambulante deverá apresentar cópias da Carteira de Identidade, do CPF e do comprovante de endereço, além da folha corrida e uma foto 3×4. Quem já realizou cadastro anteriormente precisa apenas apresentar cópias do RG e CPF.

Será feita uma consulta no sistema de Gestão de Recursos e Planejamento de Fortaleza (GRPFOR) e entregue o número de inscrição para o sorteio.

Os permissionários que já atuam habitualmente no entorno do Aterro da Praia de Iracema poderão comercializar no evento sem a obrigatoriedade de se inscrever, porém, deverão estar portando seus respectivos termos de permissão.

No total, a Prefeitura de Fortaleza irá disponibilizar 390 vagas, divididas entre 250 para itinerantes e 140 para barracas destinadas ao comércio de comidas e bebidas, sendo 136 barracas para amplo sorteio e 4 para pessoas com deficiência.

Serviço:

Cadastramento de Ambulantes para o Réveillon 2020

Data: 02/12 a 6/12 (segunda a sexta-feira)

Horário: 9h às 11h30 e das 13h às 16h

Local: Sede da Secretaria Regional II (Rua Professor Juraci Mendes de Oliveira, nº 1, Edson Queiroz)