A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) desativou a Cadeia Pública de Santa Quitéria e transferiu os 79 detentos, na Região Norte do Ceará, no último domingo (9). O fechamento ocorreu após a fuga de cincos detentos no último sábado (9).

