Cagece é multada em mais de R$ 500 mil reais por má qualidade na água distribuída somente em 2019

Devido a má qualidade da água distribuída, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) soma mais de meio milhão de reais em multas impostas pela Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce). Todos os 35 processos administrativos punitivos contra a Cagece referem-se à qualidade da água, a quantia saltou de 23, no ano passado, para 35, até setembro de 2019.

Além da qualidade da água, a Arce fiscaliza outros aspectos, como provisão dos serviços, gestão comercial e faturamento, que alerta para a prestação de serviço e o cumprimento da lei e proteção ambiental, relacionada às questões ambientais. Tais fatores renderam 77 multas à Cagece ao longo de 2018, beirando os R$ 800 mil.

Somadas todas as categorias de análise da Arce, as 433 multas aplicadas entre 2012 e setembro deste ano somam quase R$ 4 milhões. Até 2016, os valores arrecadados eram destinados ao Fundo de Direitos Difusos, do Ministério Público do Ceará mas, após modificação na legislação, os valores começaram a ir para o Fundo Estadual de Saneamento Básico (Fesb), responsável por adequar as políticas de esgotamento sanitário do Estado ao marco regulatório nacional