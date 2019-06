Cagece funcionará em regime de plantão durante feriado de Corpus Christi

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informa que funcionará em regime de plantão durante o feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (20), para atendimento e manutenção das redes de água e esgoto em Fortaleza e no interior do estado. O plantão nas unidades de negócio tem por objetivo garantir o fornecimento de água e a prestação de serviços de coleta de esgoto com normalidade.

Já as lojas de atendimento da Cagece estarão fechadas apenas na quinta-feira (20). O atendimento funcionará normalmente na sexta-feira (21) e no sábado (22) no caso das lojas do Centro e da Aldeota.

A Cagece orienta aos clientes que necessitarem de atendimento durante o feriado que entrem em contato direto com a companhia pelos canais de atendimento disponíveis, como a central telefônica (0800.275.0195), o aplicativo Cagece App (disponível para Android e iOS) ou por meio da Gesse, a assistente virtual da companhia, que atende pelo site da Companhia.

Serviço

Funcionamento Cagece no feriado de Corpus Christi

Quinta-feira (20): em regime de plantão através dos canais de atendimento disponíveis