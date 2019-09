Cagece oferta 120 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos no mês de outubro

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) oferece 120 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos no mês de outubro. As modalidades de capacitação são: informática básica (25 vagas), bombeiro hidráulico (30 vagas), auxiliar administrativo (30 vagas) e pintura industrial (35 vagas).

Para participar os interessados devem pegar uma carta de encaminhamento em uma das unidades do Sine até o próximo dia 20 de setembro. As matrículas acontecem no dia 21 deste mês, das 8h às 11h, na sede da companhia (Avenida Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 – Vila União), com atendimento realizado por ordem de chegada. O material didático é todo fornecido pela companhia.

No ato da matrícula é necessário ter a carta de encaminhamento em mãos, idade mínima de 16 anos e apresentar certificado de conclusão do ensino fundamental, identidade, CPF e comprovante de residência.

Para os alunos que já realizaram outros cursos na companhia e buscam novas oportunidades de capacitação, basta apresentar o certificado de participação do curso realizado anteriormente pela Cagece.

Serviço

Curso: Informática Básica (25 vagas)

Período: 30 de setembro a 31 de outubro

Horário: Segunda a sexta-feira de 17h15 às 20h

Curso: Bombeiro Hidráulico (30 vagas)

Período: 12,13 e 19 de outubro

Horário: Sábado e Domingo de 8h às 17h

Curso: Auxiliar administrativo (30 vagas)

Período: 30 de setembro a 09 de outubro

Horário: Segunda a sexta-feira de 17h30 às 21h30

Curso: Pintura industrial (35 vagas)

Período: 30 de setembro a 06 de outubro

Horário: Segunda a sexta-feira de 17h15 às 20h12h e sábado e domingo de 8h às 17h.

Confira os endereços dos Sines

Célula de Fiscalização de Trânsito (CEFIT)

Rua Valdetário Mota, 970

Fone:(85) 3101.1658

Centro

Rua Assunção, 699

Tel:(85) 3101.2775

Vapt Vupt Antônio Bezerra

Av. Demétrio de Menezes, 3750

Tel:(85) 3101.2743

Messejana

Rua Jornalista Tomaz Coelho, 408

Tel:(85) 3101.2138

Casa do Cidadão Benfica

Av. Carapinima, 2200

Tel:(85) 3101-2250

*(Com informações da Ascom Cagece)