Cagece realiza intervenção na avenida Eduardo Girão

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) inicia nesta quarta-feira (07), uma intervenção na Eduardo Girão para melhorar o funcionamento da rede de esgotamento sanitário da via. A obra inclui a substituição de uma tubulação no trecho compreendido entre as ruas General Silva Junior e Padre Leopoldo Fernandes, no sentido rotatória/Av. dos Expedicionários.

No local, serão implantados cerca de 80 metros de nova tubulação de maior diâmetro. O novo material é mais resistente e prevene extravasamentos na rede coletora. Ao todo, a Cagece investiu R$ 192 mil na obra. Para realização do serviço não será necessário interditar a via, tendo em vista que o serviço será executado em apenas uma das faixas.

A rede de esgotamento sanitário da avenida Eduardo Girão já passou por outras obras de substituição de tubulação da rede de esgoto. Essa nova intervenção trata-se da continuidade do serviço, que tem como objetivo trocar toda a rede coletora da área, que possui extensão total de 5 km.