Cagece realiza mutirão para limpeza da Lagoa do Opaia

Com o olhar voltado para a preservação ambiental, especialmente no que se refere aos recursos hídricos, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) realiza, neste sábado (21), mutirão de limpeza Lagoa do Opaia, localizada nas proximidades da sede da empresa no bairro Vila União.

Além do compromisso com a sustentabilidade ser um valor da Cagece, o intuito da companhia com ações como esta é sensibilizar também a população local para a proteção dos recursos hídricos, por meio do engajamento dos cidadãos.

A ação se propõe a recolher os materiais indevidos e recicláveis (metal, papel, papelão, plástico, embalagens de plástico e de vidro) das margens da lagoa com o objetivo dar o devido descarte aos materiais, e reaproveitá-los da maneira possível, reduzindo a produção de lixo no meio ambiente.

“O mutirão de limpeza na Lagoa do Opaia é uma ação participativa que foi pensada para iniciar um processo de transformação por meio da destinação adequada dos recicláveis. O material retirado da lagoa será doado aos aos coletores de materiais recicláveis e o restante será recolhido pela Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (Urbifor), informa Robervânia Barbosa, gerente de Responsabilidade Social da Cagece.

Já a educadora ambiental da Cagece, Raquel Guimarães, comenta que o resultado esperado não se limita ao número de resíduos recolhidos no entorno da lagoa. “Esperamos alcançar o imaginário sociocultural das pessoas e fazê-las enxergar o que está no seu entorno como algo precioso, merecedor de cuidado e de respeito. Portanto, esperamos despertar as pessoas para o envolvimento com as questões ambientais, suscitando mudanças práticas, que são possíveis e que conciliem com o dia a dia”, informa.

Com essa ação, a companhia adere ao Dia Nacional de Limpeza de Praias, Rios, Açudes, Lagoas e Nascente. A data foi estabelecida pela Rede Nacional de Educadores Ambientais durante a Conferência Internacional, ECO-92. No Ceará, o Dia de Limpeza de Praias, Rios e Lagoas, ocorre desde 1993.