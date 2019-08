Caiu na conta: Fortaleza recebe quase R$ 1 milhão referente a saída de Rogério Ceni

O Fortaleza lucrou com valor da multa rescisória de Rogério Ceni pelo Cruzeiro nesta quinta-feira (15). A notícia foi confirmada pelo presidente do leão, Marcelo Paz, que disse que a dívida, próxima de R$ 1 milhão, foi quitada por completa pela equipe azul celeste.

O dinheiro é relativo a quebra de contrato de Rogério com o Fortaleza. o Clube liberou o treinador antes do fim do contrato, que se estendia até o fim de 2019, acreditando que o montante seria depositado na conta da equipe. A quantia estava prevista em cláusula de segurança que também seria aplicada ao clube caso demitisse Ceni antes do período estipulado. O montante equivale ao restante do salário pendente ao técnico, que recebia R$ 250 mil por mês – no Cruzeiro, o valor será de R$ 450 mil.