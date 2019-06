Caixa anuncia contratação de mil pessoas aprovadas em concurso em 2014

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou a contratação de mil pessoas que já passaram em concurso ainda em 2014 para trabalharem nas agências do banco. Entre 50% e 75% dos chamados serão candidatos com algum tipo de deficiência.

A Caixa é o maior patrocinador do esporte paraolímpico, mas apenas 1,67% dos funcionários da Caixa têm deficiência, enquanto a lei exige um mínimo de 5% do pessoal. Os outros bancos têm 5%, e com isso vamos nos aproximar desse patamar, afirmou Guimarães.