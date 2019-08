Caixa Cultural realiza exposição sobre tragédia em Mariana a partir de quarta-feira

A exposição “Mariana” terá visita guiada a partir desta terça-feira (27), às 20h, com o fotógrafo baiano Christian Cravo, autor das fotos que compõem a mostra. A exposição entra em cartaz na Caixa Cultural a partir de quarta-feira (28), e permanece até dia 13 de outubro. A mostra é baseada no livro de mesmo nome e reúne 28 fotografias impressas em fine art que retratam as memórias humanas da maior tragédia ambiental do país: o rompimento da barragem de Fundão, que aconteceu em Mariana – Minas Gerais, em 2015.

A visita guiada é gratuita e o público terá oportunidade de ouvir os relatos sobre a experiência que o fotógrafo teve, durante três dias, registrando os vestígios da tragédia nos distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. Com realização da Via Press Comunicação, a mostra estará aberta para visitação gratuita de terça-feira a sábado, das 10h às 20h e domingo das 12h às 19h, na CAIXA Cultural Fortaleza.

Serviço

Visita Guiada à exposição “Mariana” com Christian Cravo

Data: Terça-feira, 27 de agosto, às 20h

Local: Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 – Praia de Iracema)

Entrada gratuita