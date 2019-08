Trabalhadores cearenses podem sacar dinheiro das cotas do PIS/Pasep nesta segunda-feira

A partir desta segunda-feira (19), os trabalhadores cearenses começam a receber os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Durante o primeiro dia de saques, os cotistas que possuem contas na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil terão dinheiro depositado em conta corrente ou em poupança. Os demais cotistas poderão fazer os resgates de acordo calendário divulgado pela Caixa e Banco do Brasil.

Essa liberação das cotas foi feita por meio de uma Medida Provisória, anunciada pelo governo no início do mês. Também houve a liberação de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A liberação das cotas é diferente do pagamento anual do abono salarial, que começou no final de julho.

No caso das cotas do PIS/Pasep, os recursos ficarão disponíveis para todos os cotistas, sem limite de idade. Diferente dos saques anteriores, agora não há prazo final para a retirada do dinheiro. Têm direito ao saque todos os cotistas da iniciativa privada cadastrados no PIS e servidores públicos cadastrados no Pasep até 4 de outubro de 1988.

PIS

Serão disponibilizados para saque R$ 18,3 bilhões, referentes a 10,4 milhões de trabalhadores que possuem cotas do PIS. Em todo Ceará, serão R$ 55.146.030 destinados a 61.891 trabalhadores.

Pasep

Em todo Brasil, os recursos do Pasep devem beneficiar 1,522 milhão trabalhadores. Os cotistas do Pasep que possuem conta corrente ou poupança no BB terão o depósito feito automaticamente nesta segunda-feira (19), à noite. Os demais que não possuem conta no BB poderão realizar os saques diretamente nas agências do BB, a partir do dia 22 de agosto, na próxima quinta-feira.