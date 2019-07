Caixa Econômica Federal conclui a entrega de 117 casas do Programa Minha Casa Minha Vida em Russas

A Caixa Econômica Federal de Russas, no Vale do Jaguaribe, entregou 117 unidades habitacionais do Residencial Nossa Senhora do Rosário II, do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 – do Governo Federal.

As famílias já começaram a fazer suas mudanças, após anos de espera e ansiedade para ter um canto para chamar de seu.

Agora, Foto

O assunto foi destaque no Jornal Alerta Geral desta sexta-feira e o correspondente Cid Ferreira tem mais informações sobre o assunto: