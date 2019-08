Caixa irá considerar saldo de 20 dias antes do início do calendário de saques de R$ 500

A Caixa Econômica Federal comunicou que o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço(FGTS) a ser visto para o saque emergencial o valor será disponibilizado na conta vinculada do trabalhador 20 dias antes do início do calendário de retiradas previsto de acordo com a data de nascimento do beneficiário.

De acordo com a Caixa, gestora do Fundo, no caso de cotistas com data de nascimento em fevereiro, sem conta no banco, que será autorizado a efetuar o saque em 25 de outubro, o valor disponível será auferido no dia 5 daquele mês.