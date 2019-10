Caixas misteriosas de navio da 2ª Guerra Mundial estavam a quase 6 km de profundidade

O navio alemão “SS Rio Grande”, que levava as ‘caixas misteriosas’ encontradas nas praias do Ceará e de outros estados do Nordeste, está a quase 6 km de profundidade e é considerado a embarcação afundada em um ponto mais profundo do mundo, segundo pesquisadores do Instituto de Ciências do Mar (Labomar). O navio afundou em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial.