Caucaia: calendário de matrículas da rede municipal de ensino encerra nesta quinta-feira (30)

A última semana de janeiro que se inicia marca o encerramento do calendário de matrículas para o ano letivo de 2020 da rede municipal de ensino de Caucaia. Os atendimentos terminam nesta quinta-feira (30) com a realização de matrículas de alunos novatos do Ensino Fundamental e EJA.

Antes, nesta terça-feira (28), será a vez dos alunos recuperados e reprovados no Ensino Fundamental e EJA de escolas que aderiram à greve dos professores de 2019 atualizarem os dados e garantirem as vagas disponíveis.

A Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (SME) já realizou até aqui matrícula de alunos veteranos e novatos da Educação Infantil de escolas que aderiram ou não à greve, e de parte de estudantes do Ensino Fundamental e EJA.

Para alunos novatos, é necessário apresentar: registro de nascimento, duas fotos 3×4 recentes, comprovante de residência, Número de Identificação Social (NIS) do aluno, cartão de vacinação, transferência ou declaração escolar (alunos do Ensino Fundamental), número do cartão do BPC (somente para quem é beneficiário), cartão do SUS, atestado de saúde do aluno e, para estudantes com deficiência e transtornos psicológicos e/ou comportamentais, diagnóstico médico.

Já para veteranos, é necessário apresentar: duas fotos 3×4 recentes, número do cartão do BPC (para quem é beneficiário), NIS do aluno, cartão de vacinação, cartão do SUS, atestado de saúde e, para estudantes com deficiência e transtornos psicológicos e/ou comportamentais, diagnóstico médico.

A expectativa da SME é superar os mais de 55 mil alunos matriculados nas 187 unidades educacionais do município no ano passado. O início das atividades letivas de 2020 será em 17 de fevereiro.

DATAS DAS ESCOLAS QUE NÃO ADERIRAM À GREVE

3 e 6 DE JANEIRO

Educação especial/inclusiva (alunos com deficiência)

6 e 7 DE JANEIRO

Alunos VETERANOS da Educação Infantil

8 DE JANEIRO

Alunos NOVATOS da Educação Infantil

9 e 10 DE JANEIRO

Alunos aprovados no Ensino Fundamental e EJA

17 e 20 DE JANEIRO

Alunos recuperados e reprovados no Ensino Fundamental e EJA

30 DE JANEIRO

Alunos NOVATOS do Ensino Fundamental e EJA

ESCOLAS QUE ADERIRAM À GREVE

14 e 15 DE JANEIRO

Educação especial/inclusiva (alunos com deficiência)

15 e 16 DE JANEIRO

Alunos VETERANOS da Educação Infantil

17 DE JANEIRO

Alunos NOVATOS da Educação Infantil

20 e 21 DE JANEIRO

Alunos aprovados no Ensino Fundamental e EJA

28 e 29 DE JANEIRO

Alunos recuperados e reprovados no Ensino Fundamental e EJA

30 DE JANEIRO

Alunos NOVATOS do Ensino Fundamental e EJA