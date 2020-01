Calendário de pagamentos do Bolsa-Família começa no dia 20 deste mês

Os cearenses que recebem o pagamento do Bolsa-Família devem começar a receber a grana no próximo dia 20 deste mês. O calendário para este ano já foi divulgado pelo Governo e os primeiros a receber o dinheiro do programa são os beneficiários que possuem o cartão com o Número de Identificação Social (NIS) com o final 1.

Já aqueles com o final 2 podem resgatar o recurso no segundo dia de pagamentos, dia 21, e assim por diante. O número vem impresso no cartão do Bolsa-Família. O benefício é pago sempre nos dez últimos dias úteis de cada mês.

Criado em 2003 como programa de distribuição de renda, o Bolsa Família atende os grupos familiares em situação de extrema pobreza, com renda mensal de até R$ 89 por pessoa, e de pobreza, com renda mensal entre R$ 89 e R$ 178.

No caso das famílias pobres, tem acesso ao benefício aquelas que possuem gestantes e crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos.