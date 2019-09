Calendário de vacinação atualizado para pacientes especiais será lançado na Jornada Nacional de Imunizações, em Fortaleza

O Calendário de Vacinação de Pacientes Especiais, da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), ganhou uma versão atualizada para os anos de 2019 e 2020, que será lançada oficialmente na Jornada Nacional de Imunizações. O evento acontece em Fortaleza, no Ceará, entre os dias 4 e 7 de setembro.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Imunizações, o grupo de pacientes considerados especiais vai além dos imunodeprimidos, que são aquelas pessoas cujas defesas do organismo estão debilitadas. Diabéticos, por exemplo, são considerados pacientes especiais e a recomendação é estar sempre em dia com a imunização de gripe, pelo risco de infecção ser maior.

O calendário que será lançado durante a Jornada Nacional de Imunizações já está disponível no site da Sociedade Brasileira de Imunizações. Um dos maiores desafios na elaboração do calendário foi criar uma tabela capaz de dar conta de pacientes que utilizam medicamentos que interferem na imunidade, como pessoas com doenças reumatológicas e câncer. Nesses casos, o uso de uma vacina com o vírus vivo e atenuado pode acabar causando a infecção, e o uso de uma vacina inativada, apesar de não oferecer esse risco, pode não resultar na imunização pretendida.

Um exemplo é a vacina para hepatite B. Na população em geral, ela é feita em três doses. Nos imunodeprimidos, são aplicadas quatro doses, com a quantidade dobrada de antígeno em cada uma delas. Ao final da vacinação, ainda é necessário realizar um exame de sorologia para verificar se foram produzidos os anticorpos.