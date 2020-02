Calendário do Bolsa Família pagamento será liberado nesta semana

Mais de 1 milhão de famílias cearenses recebem a partir desta quarta-feira (12), o pagamento de fevereiro do Bolsa Família deste ano. O calendário de recebimento do benefício do programa vai de acordo com o Número de Inscrição Social de cada um dos beneficiários.

Os pagamentos do mês de fevereiro seguem até o dia 28. Para realizar o saque o responsável pela família deve comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal, acompanhado do cartão do programa. Os beneficiados têm até 90 dias após a data determinada no calendário do Bolsa Família para retirar a quantia. Caso contrário, serão desligados do programa.

O valor repassado varia conforme o número de membros, idade e renda declarada. Atualmente o pagamento do Bolsa Família é de, em média, R$ 191 por inscrito.

Confira o calendário