Calendário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 2020 tem início em abril

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), tem duas modalidades de saque, o imediato e o aniversário. As duas formas seguem um calendário de pagamento que é disponibilizado no site da Caixa. O próximo cronograma, o calendário do FGTS 2020, será iniciado em abril do próximo ano.

Os trabalhadores que escolheram a modalidade de saque aniversário terão o seu dinheiro liberado a partir do próximo ano. A opção segue um calendário determinado pela Caixa, para a realização dos pagamentos.

Confira o calendário do FGTS 2020

Nascidos em janeiro e fevereiro – saques de abril a junho de 2020;

Nascidos em março e abril – saques de maio a julho de 2020;

Nascidos em maio e junho – saques de junho a agosto de 2020;

Nascidos em julho – saques de julho a setembro de 2020;

Nascidos em agostos – saques de agosto a outubro de 2020;

Nascidos em setembro – saques de setembro a novembro de 2020;

Nascidos em outubro – saques de outubro a dezembro de 2020;

Nascidos em novembro – saques de novembro de 2020 a janeiro de 2021;

Nascidos em dezembro – saques dezembro de 2020 a fevereiro de 2021.

Para estar na modalidade de saque aniversário o trabalhador precisa informar a Caixa Econômica Federal sobre o desejo, porém não é obrigatório realizar a migração. Os trabalhadores que possuem conta no banco da Caixa, terão o dinheiro depositado automaticamente em sua conta.

Esses trabalhadores podem sacar até R$ 100 em lotéricas, apenas com a apresentação do CPF e de um documento com foto.