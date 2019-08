Câmara aprova urgência para votação do projeto sobre porte de armas

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para votação do Projeto de Lei que permite a concessão, por decreto presidencial, de porte de armas de fogo para novas categorias, além das previstas no Estatuto do Desarmamento. A proposta ainda não tem data para ser apreciada.

Atualmente, o porte só é permitido para categorias como militares das Forças Armadas, policiais e guardas prisionais.

O pedido de urgência estava previsto para ser analisado na sessão de terça-feira, mas um acordo para viabilizar a votação da MP de Liberdade Econômica fez com que o governo retirasse o pedido de urgência. Com a aprovação do texto-base da Medida Provisória da Liberdade Econômica, o pedido de urgência da matéria voltou à pauta da Câmara.