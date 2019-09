Câmara de Caucaia: Naumi elege Eneas presidente e impõe derrota a Natécia

O prefeito Naumi Amorim (PSD) impôs, nesta quinta-feira (26), uma derrota ao grupo de oposição ao eleger o vereador Eneas Goes (PTC) presidente da Câmara Municipal. Natécia Campos (PMB), atual presidente da Câmara de Vereadores, que chegou a ser afastada pela Justiça após empossar um suplente, em duas oportunidades, com contas desaprovadas, retomou, também, pelas mãos do Judiciário, ao cargo e, ao tentar se reeleger, foi derrotada.

A disputa foi acirrada: Goes recebeu 12 votos, enquanto Natécia somou o apoio de 11 colegas parlamentares. Natécia havia sido eleita, para o primeiro mandato com o apoio do prefeito Naumi, com quem rompeu em 2018. O cargo de primeiro Vice-presidente será ocupado pelo vereador Leo do Zé Almir (PRP). Leo disputou o cargo com o colega Mersinho (PSD) e ganhou a eleição por ser o mais velho.

DENÚNCIA X CPI

Após romper com o prefeito Naumi Amorim, Natécia Campos abriu uma frente de oposição e ganhou estímulo para concorrer, em 2020, à Prefeitura. A possível candidatura ganharia força com mais um mandato à frente do Legislativo Municipal. A derrota desta quinta-feira a fragiliza politicamente, mas não a desanima nas pretensões com vistas às eleições do próximo ano.

A eleição para renovação da Mesa Diretora foi antecedida de muito acirramento e de uma guerra na Justiça e nos bastidores políticos que culminou com a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar supostas irregularidades em obras do Município. Naumi enxergou a CPI como um gesto eleitoreiro, tentou derrubá-la na Justiça, mas a Comissão Parlamentar de Inquérito foi mantida.

Durante a eleição na manhã desta quinta-feira, manifestantes aliados de Naumi Amorim vestiam camisas com desenhos de bananas e canetas em alusão a possíveis excessos de gastos da atual administração da Câmara Municipal com esses produtos. Os manifestantes gritavam palavras de ordem em defesa da candidatura de Eneas Goes.

O resultado da eleição para o comando do Legislativo Municipal acaba sendo estratégico porque o mandato do novo presidente (janeiro a dezembro) se estenderá até o final do próximo ano. Eneas integra a base de apoio ao prefeito Naumi que, em 2020, concorrerá a um novo mandato.

COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA- MANDATO JANEIRO A DEZEMBRO/2020

Presidente: Eneas Goes (PTC)

1º Vice: Leo do Ze Almir (PRP)

2º Vice: Fernando do Picuí (SD)

1º Secretário: Pastor Dalmácio (PPS)

2º Secretário Priscila Menezes (PRP)

3º Secretário: Dimas Matias (PTdoB)

(*) Com a colaboração de Lael Semente