Câmara entrega medalha Lauro Maia nesta quinta-feira (05)

A Medalha Lauro Maia foi instituída para homenagear artistas da área musical (compositores, intérpretes, instrumentistas, maestros, regentes e arranjadores) em vida ou in memoriam, que tenham se destacado através da produção, apresentação de espetáculos musicais, concertos, composições, arranjos, trilhas sonoras para teatro, cinema, vídeo e demais formas audiovisuais, conjunto da obra, produção fonográfica, ou quaisquer outras atividades musicais que possibilitem a divulgação e a consolidação da cultural musical cearense dentro ou fora do âmbito estadual.

Além dos artistas, a comenda pode ser concedida também a personalidades e/ou entidades públicas ou privadas que desenvolvam projetos de apoio, patrocínio, divulgação, registro e documentação da atividade musical cearense, dentro e fora do âmbito estadual. Estiveram presentes na reunião da comissão instituída para a escolha da Medalha, o vereador Ronivaldo; Cyda (artista musical); Mona Gadelha (representante da imprensa); representantes da Secretaria de Cultura de Fortaleza e da Secretaria de Cultura do Estado.

O vereador Ronivaldo elogiou a forma elegante do presidente da Comissão de Cultura que aceitou as indicações dos nomes feitas por ele para serem colocados em votação.

“Estou muito contente como Câmara Municipal. A medalha tem esse propósito de fazer uma homenagem justa de reconhecimento à importância de artistas, não só do Ceará, mas do Brasil, que têm colaborado com a cultura e com a música cearense. É o caso da Marlui Miranda, nossa compositora, cantora. Ela canta mantras em torno da cultura dos povos indígenas. Ela é irmã da Ana Miranda e recentemente abriu com seu canto a Bienal do livro”, destacou.

“Outro homenageado é o cantor Zé Vicente, que mesmo com problemas de saúde, será agraciado por sua obra como compositor. Quem conhece, principalmente os católicos do Ceará, pois boa parte das composições que se cantam nas missas daqui tem muito dele. Dizem que ele é o Padre Zezinho dos cearenses, uma obra que dispensa comentários. E a Associação Cultural Solidariedade e Arte, que funciona no Benfica, como um espaço que proporciona formação de plateia, Escola de Tambor, ou seja, cumpre o que a resolução prevê. Portanto a Câmara está de parabéns!”, concluiu.

Agraciados

Marlui Nóbrega Miranda (Fortaleza, 12 de outubro de 1949) é uma compositora, cantora e pesquisadora da cultura indígena brasileira. É irmã da jornalista e escritora Ana Maria Miranda.

Em 1959, mudou-se para Brasília. Na capital do Brasil graduou-se em Arquitetura pela Universidade de Brasília e em Regência na Faculdade Santa Marcelina. No ano de 1971 voltou a morar no Rio de Janeiro. Estudou também no Conservatório Villa-Lobos. A partir de 1974 trabalhou com pesquisa de tradições musicais dos povos da Amazônia. Em 2015, ganhou o 26º Prêmio da Música Brasileira na categoria Melhor Cantora Regional.

Zé Vicente

José Vicente Filho, terceiro dos dez filhos de José Vicente Sobrinho, Zezinho Paraibano, como foi conhecido, e Susana de Oliveira Barros. O pai, como já diz seu nome popular, natural do município de Catolé do Rocha, na Paraíba; a mãe, cearense, do município de Orós. Canta e compõe desde 1981, fazendo de suas criações e voz, expressão de identidade e afirmação cultural, não só para o povo brasileiro, mas também para os povos dos lugares por onde tem passado, na América Latina, na Itália, na África do Sul.

Associação Cultural Solidariedade e Arte – SOLAR, fundada em meados de 2005, desenvolve programas e projetos na área da cultura, tendo como missão democratizar e heterogeneizar os meios de produção e o acesso aos bens culturais, oportunizando o exercício pleno da cidadania a todos os envolvidos nestes processos.

SERVIÇO

Entrega da Medalha Lauro Maia

Quando: 05/12/2019, às 19h.

Local: Rua Dr. Thompson Bulcão, 830 – Patriolino Ribeiro, Fortaleza – CE.

Acesso livre.