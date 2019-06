Câmara Municipal aprova 157 emendas ao Código da Cidade

O Código da Cidade de Fortaleza sofrerá alterações. Nessa quarta-feria (20), na Câmara Municipal de a Comissão Especial aprovou aprovou 157 emendas, de um total de 478 que haviam sido apresentadas pelos vereadores. O conteúdo vai agora para o plenário, onde será votado.

O relator da matéria, vereador Renan Colares (PDT), confirmou que as negociações foram realizadas a partir da análise cada ponto apresentado pelos parlamentares. Embora venha se arrastando por alguns meses, o prefeito Roberto Cláudio (PDT) tem defendido que o tempo é fundamental para um debate amplo sobre o projeto.

A previsão é de que o projeto original e as emendas sejam votados até o fim do mês, quando os vereadores entram em recesso. Nenhum vereador, porém, quer se comprometer com prazos. Isso porque existe a possibilidade de as discussões se estenderem também no plenário.