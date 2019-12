Nova determinação: Câmara Municipal aprova reestruturação da cidade em 12 regionais

Segundo a Prefeitura de Fortaleza, o objetivo da mudança é diminuir as diferenças entre as regiões e dar maior autonomia administrativa. Com isso, serviços como a manutenção preventiva de escolas e postos de saúde e limpeza de ruas passam a ser de responsabilidade direta das secretarias regionais e não de secretarias temáticas. As 12 regionais são vinculadas à Secretaria Municipal de Gestão Regional, que deve substituir a atual Coordenadoria Especial de Articulação das Secretarias Regionais.