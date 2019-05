Câmara Municipal: audiência pública discute operação urbana na Leste-Oeste

A Câmara Municipal de Fortaleza realizou na tarde desta segunda-feira (27), o quarto debate destinado a Operação Urbana Consorciada, desta vez para a região Centro-Oeste, área que abrange o entorno da Avenida Francisco Sá. O debate aconteceu no auditório Ademar Arruda e foi presidido pelo vereador Esio Feitosa (PPL).

O vereador aproveitou a oportunidade para citar o debate transparente sobre as Operações Urbanas Consorciadas na Câmara Municipal (CMFor). Esio Feitosa (PPL) ressaltou que a CMFor recebeu seis projetos de leis, mas a informação é que existem mais áreas da cidade passíveis de receber o projeto.

Registro para demonstrar total transparência tanto do executivo como do legislativo nesse processo. Em janeiro de 2018, foi lançado o Fortaleza competitiva; fevereiro de 2018, houve a apresentação Fortaleza Competitiva com foco nas Operações Urbanas Consorciadas na Unifor; em março de 2018, a CCPD apresentou o resultado obtido pela empresa para as áreas que irão receber as OUCs; setembro de 2018, os conselheiros da CCPD deram suas contribuições; outubro de 2018, a comissão permanente do plano diretor aprovou o projeto que está em tramite na CMFor, disse.