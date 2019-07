Câmara Municipal de Fortaleza abre segundo período legislativo de 2019 no dia 1º de agosto

A Câmara Municipal de Fortaleza realiza no próximo dia 1º de agosto (quinta-feira), a partir das 9 horas, sessão solene para a abertura do segundo período legislativo de 2019 da 18ª Legislatura. O momento conta com também com o ato cívico do hasteamento das bandeiras de Fortaleza, do Estado do Ceará e do Brasil, na Praça da Cidadania Barros Pinho. A solenidade contará com a presença do prefeito Roberto Cláudio, e dos secretários municipais.

O presidente Antônio Henrique (PDT) fará a abertura do 2º semestre legislativo destacando os trabalhos a serem realizados ao longo dos próximo seis meses pelo Legislativo Municipal. Em seguida, será dada a palavra ao prefeito Roberto Cláudio, que sempre vem trazendo à Casa os resultados alcançados com o trabalho integrado entre o Executivo e o Legislativo para o desenvolvimento da cidade.

A primeira sessão deliberativa desse segundo semestre acontecerá na terça-feira (6).