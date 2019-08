Câmara Municipal de Fortaleza lança edital para concurso público

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) lança nesta segunda-feira (5), edital para a realização de concurso público. Ao todo, 31 vagas estarão disponíveis para a nova composição do quadro de servidores da CMFor. A inscrição será realizada exclusivamente por meio do site da Fundação Carlos Chagas a partir das 10h do dia 5 de agosto até às 14h do dia 30 do mesmo mês. O valor da taxa de R$ 78 para os cargos de nível superior e R$ 58 para o de nível médio.

Vagas:

– Consultor Técnico Jurídico- 2 vagas;

– Engenheiro Civil – 2 vagas;

– Contador – 2 vagas;

– Consultor Técnico Legislativo – 6 vagas;

– Consultor Técnico Administrativo – 2 vagas;

– Médico Clínico Geral – 2 vagas;

– Bibliotecário – 1 vaga;

– Redator – 1 vaga;

– Revisor – 1 vaga.

-Agente Administrativo – 12 vagas.

Informações: