Câmara Municipal de Fortaleza lança projeto “Infância Protegida”

A Câmara Municipal de Fortaleza lançará o curso “Infância Protegida: Enfrentamento à violência sexual contra criança e adolescente” em solenidade no plenário da Casa nesta quinta-feira (10), às 9h30min. O encontro contará com a presença de parlamentares da Região Metropolitana de Fortaleza, gestores públicos, representantes da sociedade civil organizada e integrantes de entidades que trabalhem no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes e acolhimento das vítimas.

Fruto de parceria entre a Câmara Municipal de Fortaleza, a Fundação Demócrito Rocha (FDR) e Universidade Aberta do Nordeste (Uane), a formação tem como objetivo capacitar professores, líderes comunitários e profissionais da saúde a atuarem como agentes de prevenção e enfrentamento das diferentes formas de violência sexual cometidas contra crianças e adolescentes.

O projeto prevê um curso de extensão na modalidade Ensino a Distância (EAD), além de videoaulas, radioaulas, fascículos e uma revista. Durante as aulas serão discutidos temas como: “A proteção da vítima e a responsabilização do agressor”; “O papel da família, da sociedade e do Estado na prevenção da violência sexual” e “Fluxo de proteção e responsabilização dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes”.

Serviço

Lançamento do curso “Infância Protegida”

Dia: 10 de outubro (quinta-feira), às 9h30min

Local: Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza (Rua Dr. Thompson Bulcão, 830 – Patriolino Ribeiro)

Período do curso: De outubro de 2019 a janeiro de 2020

Inscrições pelo site: fdr.org.br/uane