Câmara Municipal de Fortaleza mobiliza bancada federal para beneficiar moradores de edifícios com risco de desabamento

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Antônio Henrique (PDT), e os vereadores Didi Mangueira (PDT), Renan Colares (PDT), Sargento Reginauro (Sem partido) e Márcio Cruz (PSD), que integram a Comissão de Acompanhamento de Inspeção Predial, apresentaram, em Brasília, aos deputados federais e senadores cearenses a proposta de criação de subsídios que atendam aos moradores de edifício com risco de desabamento.

“Muitos moradores não têm condições de arcar com os custos de uma manutenção estrutural. Com isso, eles acabam fazendo pequenas reparos que não asseguram a estrutura dos edifícios. A ideia é que os mesmos bancos que já possuem crédito imobiliário possam ampliar os benefícios para quem precisa fazer reparos estruturais, preservando assim a integridade dos edifícios”, afirmou Antônio Henrique, que articulou o encontro junto ao coordenador da bancada cearense, deputado federal Domingos Neto (PSD).

De acordo, ainda, com Antonio Henrique, o objetivo com essa medida ‘’é de que seja criado dispositivo para facilitar a abertura de uma linha de crédito específica para a manutenção estrutural de prédios’’. Segundo os vereadores, com o apoio de deputados federais e senadores, a proposta deve beneficiar condôminos de todos os municípios brasileiros, inclusive aqueles que têm construções mais antigas em comparação com a capital cearense.

O encontro com os parlamentares federais foi articulado pelo presidente Antônio Henrique, junto ao coordenador da bancada cearense, deputado federal Domingos Neto (PSD), em viagem a Brasília no dia 12 de novembro. Durante a visita, o presidente sensibilizou diversos parlamentares sobre a proposta. Após essa articulação, foi apresentado, no último dia 19, na Câmara dos Deputados, um projeto de indicação de autoria do deputado federal Roberto Pessoa (PSDB) com sugestão sobre os critérios para proporcionar o benefício.

A agenda mobiliza, ainda, os vereadores para uma reunião com o superintendente executivo da Caixa Econômica, Alexandre Cordeiro, com a participação dos vereadores, dos deputados federais cearenses e do presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará (Crea-CE), Emanuel Mota. O presidente da Câmara Municipal, Antonio Henrique, antecipou que o encontro está marcado, em Brasília, para o próximo dia.

O encontro realizado nessa terça-feira (3), em Brasília, mobilizou os deputados federais Robério Monteiro (PDT), AJ Albuquerque (PP), Capitão Wagner (Pros), Eduardo Bismarck (PDT), Célio Studart (PV), Jaziel Pereira (PL), André Figueiredo (PDT), Domingos Neto (PSD), Vaidon Oliveira (Pros), Roberto Pessoa (PSDB), Júnior Mano (PL), Ronaldo Martins (Republicanos) e José Airton (PT).

Confira mais informações:

(*)com informações da assessoria de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza