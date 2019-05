Câmara Municipal de Fortaleza realiza semana do Meio Ambiente

Em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 05 de junho, a Câmara Municipal de Fortaleza realiza a Semana do Meio Ambiente, entre os dias 3 e 7 de junho. A iniciativa contará com atividades e ações de conscientização e preservação do meio ambiente. A proposta do Legislativo é chamar a atenção de todos os servidores sobre a necessidade de implantar medidas emergenciais para prevenir a degradação do meio ambiente.

A programação terá início com uma gincana, onde os participantes deverão adotar um copo plástico que deve ser retirado na sala da Ouvidoria todo o dia pela manhã e entregue no final do dia, durante toda a semana. Segundo a organização do evento, o objetivo é incentivar o uso consciente e evitar o desperdício. Os participantes que cumprirem as regras receberão um brinde.

Para o servidor do Departamento Legislativo da Casa, Amilton Loyola, a Câmara Municipal de Fortaleza quando realiza um evento desse porte, dá exemplo e incentiva seus servidores a cuidar e preservar o meio ambiente.

É uma iniciativa louvável da Câmara Municipal de Fortaleza porque mostra e provoca seus servidores para a importância de cuidar do meio ambiente. Fortaleza já tem avançado muito nessa questão, principalmente com a implantação das bicicletas compartilhadas e a integração dos ônibus, mas falta ainda instituições, empresas e repartições também incentivarem seus funcionários. A Câmara está de parabéns, esse é o caminho e que os outros se espelhem, comentou Amilton.

Além da gincana, o cronograma reúne outras ações como a entrega de mudas, adesivos e o incentivo à carona solidária.