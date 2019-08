Câmaras do Tribunal de Justiça aumentam em 56% número de processos julgados em julho

Durante o mês de julho o Judiciário cearense aumentou em 56,39% a quantidade de processos julgados. Foram julgados 3.289 processos cíveis e criminais, o que representa 1.186 a mais que o mesmo período de 2018, quando foram contabilizados 2.103. Os dados são das Coordenadorias das Câmaras do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

A estatística contabiliza os processos das dez câmaras do Tribunal: três Câmaras Criminais, três Câmaras de Direito Público e quatro Câmaras de Direito Privado.

Considerando apenas os processos criminais, as três câmaras julgaram 1.463 ações em julho, 651 a mais que o ano passado, um aumento de 71,38%.

As três Câmaras de Direito Público somaram 881 processos em julho último e 578 ano passado, um acréscimo de 52,42%. Já as quatro Câmaras de Direito obtiveram índice de 54,15%, ou seja, julgaram 954 ações no referido mês e 613 em igual período do ano passado.