Camilo, ao ler mensagem à Assembleia Legislativa, destaca equilíbrio fiscal para manter investimentos

O governador Camilo Santana (PT) disse, nesta segunda-feira (3), ao ler a mensagem do Poder Executivo na abertura do primeiro semestre de atividades da Assembleia Legislativa, que o seu maior desafio em 2020 é manter o equilíbrio fiscal das contas do estado para manutenção de investimentos em obras e benefícios para a população e atrair novas empresas interessadas em se instalarem no Ceará.

Camilo disse, também, que o Ceará fechou, com base em dados do Ministério da Economia, como o Estado com o maior volume de investimentos em 2019. Ele revelou que, na última sexta-feira, conversou com o Secretário da Fazenda do Ministério da Economia e recebeu a informação de que 14 estados enfrentam uma situação de emergência fiscal, enquanto, no Ceará, o quadro é de equilíbrio.

O governador afirmou, ainda, que a modernização dos serviços prestados pelo estado, como a digitalização, é outro desafio para diminuir a burocracia e criar mais condições para maior eficiência do poder público estadual.

Camilo aproveitou a leitura da mensagem para agradecer aos deputados estaduais a aprovação, ao final de 2019, das mensagens do Poder Executivo com pedido de autorização para a contratação de empréstimos internacionais. Graças ao apoio dos parlamentares, conforme enfatizou, o Estado receberá quase R$ 1,5 bilhão para investimentos nas áreas de infraestrutura, recursos hídricos e agricultura familiar.

DESSALINIZAÇÃO

Uma das preocupações na área hídrica, segundo Camilo Santana, está na agenda da administração estadual e, nesse momento, o Governo aguarda apenas o aval do Tribunal de Contas do Estado (TCE) para a construção da maior indústria de dessalinização da água do mar, em parceria com a iniciativa privada.

Confira vídeo do governador Camilo Santana: